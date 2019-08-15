Son Dakika Haberleri: Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar
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Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar

21 dakika önce

Eskişehir'de bayramın son günü yaşı küçük 3 gencin motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar, System.String[]
Eskişehir'de bayramın son günü yaşı küçük 3 gencin motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı bölgesinde bulunan Emirce Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletini kapısının önüne bırakan bir vatandaş, bir müddet sonra aracını koyduğu yerde bulamadı. Olayın şokuyla etrafta motorunu aramaya başlayan vatandaş, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından yaşı küçük 3 şahısın motosikleti çaldığını görüldü.

Motosiklete önce ikisi, daha sonra üçü binerek olay yerinden uzaklaşan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR
Motosiklet, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
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