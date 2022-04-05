Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı

05.04.2022 11:47
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Depolarında çok sayıda motosiklet ve parça ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çevre il ve ilçelerden çalıntı motosikletlerin ilçeye getirilip, parçalanarak satıldığını belirledi. Şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerinde arama yaptı. Aramalarda, bir depoda çalıntı motosiklet ile motosiklet parçaları ele geçirildi, Gökhan Göçer, Ramazan Bayram, Turan Dulek ve Eren Sanır gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim etti.


Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı
YORUMLAR
500
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda konferans salonuna 34 şehidin isimleri verildi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda konferans salonuna 34 şehidin isimleri verildi Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Faraşin Yaylası'nda yol açma çalışmaları sürüyor Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Faraşin Yaylası'nda yol açma çalışmaları sürüyor

Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, çocukları düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:57:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement