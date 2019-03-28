Çaldıkları Motosikletleri Parçalayıp Satan 6 Kişi Yakalandı
31 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosikletleri çalıp parçaladıktan sonra sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde motosikletleri çalıp parçaladıktan sonra sattığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılılı
Mahallesi'nde kendisine ait motosikletin çalındığını öğrenen Mustafa Ç. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri Cuma T., Ali İ., Süleyman K., Yasin B., Erdem T. ve Ünal T. isimli şahısları gözaltına aldı. Jandarma
, çalıntı motosikleti Yasin B.'nin evinin ahırında parçalanmış halde ele geçirdi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:41 Kaynak: İHA
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı
Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı