Son dakika haberleri: Çaldıkları motosikletleri şehir dışına götüren çete çökertildi...Operasyon anı kamerada - Son Dakika

Çaldıkları motosikletleri şehir dışına götüren çete çökertildi...Operasyon anı kamerada

İstanbul'da çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde çaldıkları motosikletleri, il dışından anlaştıkları şahıslara satan 3 kişilik çete çökertildi. Polisin yaptığı operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 28 Mayıs Cuma günü Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, T.K.K. park halindeki motosikletleri daha önceden tespit etti. Şüpheli şahıs, park halindeki motosikleti sürükleyerek başka bir ara sokağa park edip hızla uzaklaştı. Şüpheli T.K.K yine aynı gün başka bir motoru aynı yöntemle çalıp ara sokağa park edip hızla uzaklaştı. Diğer olay ise, 30 Mayıs Pazar günü Ümraniye'de meydana geldi. Şüpheli T.K.K., yine aynı yöntemle, park halindeki motosikleti sürükleyerek başka bir mahalleye bırakıp hızla uzaklaştı. Aynı gün şüpheli T.K.K'nın anlaştığı şahıslar, çalıntı motosikletleri bırakıldığı yerlerden kamyonetlerine yükleyerek şehir dışına çıkmak üzere yola koyuldu.

Bir günde yakalandılar

Gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler motosikletlerin çalındığı yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden Emin C. ve Serkan F.'nin motosikletleri kamyonetle il dışına götürdüklerini tespit eden polis ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emin C. ve Serkan F. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli T.K.K'nın da Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Bulunma ihtimali yok gibiydi

Çalınan motosikletini Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim alan Kadir Hemiş, "Cuma günü Kadıköy Sahrayıceditin orada arkadaşımın evinde motoru bıraktım. Pazar günü de arkadaşım motorun olmadığını söyledi saat 10.30 gibi. Daha sonra durumu hemen polise bildirdik tutanak falan tutuldu. Dün akşamda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden aradılar. Yani 2 gün içinde bulup getirdiler Allah razı olsun. Motorun fiyatı ortalama 32-33 bin civarı. Hatta ben motor bakmaya da başlamıştım zaten tamamen ümidi kesmiştim. Çünkü bulunma ihtimali gerçekten yoktu. Motorun kaskolu vardı, ama kasko da 1 ay sonra parasını verecekleri için bende 1 ay bekleyemeyeceğim için direk motor bakmaya başladım. Bulunma ihtimali yok gibi bir şeydi. Asayiş Şube Oto hırsızlık iyi çalışıyor iki günde buldular yani" şeklinde konuştu.

Yapılan operasyon kameralara yansıdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon saniye saniye kameralara kaydedildi. Görüntülerde polis ekipleri tarafından takip edilen kamyonet uygun bir bölgede durduruluyor. Şüpheliler gözaltına alınırken, kamyonet kasasında bulunan çalıntı motosikletlere de el konuluyor.