Çaldıkları motosikletlerle tek teker gezdikleri anları sosyal medyada paylaşmışlar - Son Dakika

İSTANBUL'da organize şekilde motosiklet hırsızlığı yaparak onlarca motor çaldıkları iddia edilen 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri atölye haline getirdikleri evlerinde parçaladıkları tespit edilirken, bazı çete üyelerinin çaldıkları motosikletlerle tek teker giderken görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları öğrenildi. Polis şüphelilerin çaldığı 21 motosikleti bularak sahiplerine teslim etti. Şüphelilerle birlikte ele geçen motosiklet parçalarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından artan motosiklet hırsızlıkları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Özellikle Anadolu yakasında Ataşehir, Maltepe, Kartal, Ümraniye ve Sultanbeyli'de meydana gelen hırsızlık olaylarının aynı çete tarafından yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basılmıştı. Polis yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin kimliklerini ve yöntemlerini teşhis etti.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDIOto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin iki üç kişilik ekipler halinde hareket ettiklerini, daha önceden yerini tespit ettikleri pahalı motosikletleri çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırarak ya iterek ya da kapalı kasa bir kamyonete koyarak çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri atölye haline getirdikleri evlerine soktukları daha sonra burada parçalayarak yedek parça olarak internet üzerine verdikleri ilanlarla sattıkları öğrenildi.

İÇLERİNDE BİR DE MOTOSİKLETLİ KURYE VARPolis yaptığı incelemede şüpheliler arasında motosikletli kurye olarak çalışan bir kişinin de olduğunu tespit etti. Bu kişinin gün içinde çalışırken, park halindeki lüks motosikletlerin yerini not olarak suç ortaklarına bildirdiği, ardından diğer çete üyelerinin bu motosikletleri çaldığı tespit edildi.

BAZI MOTOSİKLETLERİ SAHİPLERİNE GERİ SATMIŞLARŞüphelilerin bazı olaylarda çaldıkları motosikletleri parçalamadan sahiplerini arayarak para karşılığında iade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bir mağdurdan 250 bin lira değerinde motosikletini iade etmek karşılığında 30 bin lira para istedikleri belirtildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞLARÖte yandan şüphelilerin çaldıkları motosikletlerle yaptıkları akrobatik hareketlerin çekildiği görüntüleri de çekinmeden sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Şüpheli E.C.'nin çalıntı motosikletle tek teker giderken çekilen görüntüleri polis dosyasına girdi.

17 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDIGerekli delillerin toplanmasının ardından hafta başında yapılan operasyonda biri yaşı küçük 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

MAĞDURLAR MOTOSİKLETLERİNİ TESLİM ALDIÖte yandan bulunan motosikletlerini Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim almaya gelen mağdurlar polise teşekkür etti. Motosikletli kurye olarak çalışan Beyza Taşdemir "Sabaha karşı iki kişi gelip motosikletimin kilitlerini kırdıktan sonra çaldılar. Motosikletim çalındıktan çok kısa bir süre sonra bulundu. Çok teşekkür ediyorum." dedi. Motosikletinin çalındığını polislerden öğrendiğini söyleyen Burak Kızılkaya "Motosikletimi park ettikten 2 saat sonra polis beni arayarak, çalınan motosikletimin bulunduğunu söyleyince çok şaşırdım. İki kişi gelerek motosikleti muhtemelen kapalı bir kasa kamyonete yükleyerek çalmışlar. Motorum çalındı stresi yaşamadan bulunduğu için çok sevinçliyim." dedi.

- İstanbul