ÇALDIKLARI OTOMOBİLE BİNİP BAŞKA OTOMOBİL ÇALDILAR - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, 4 şüpheli çaldıkları otomobille geldikleri sokakta başka bir otomobil daha çaldı. Hırsızlardan biri yakalanırken, şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, 8 Mayıs Pazar günü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan sokakta yaşandı. 4 kişi etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra park halindeki otomobili çaldı. Otomobil sahibi sabah sokakta aracını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlar ise, çaldıkları araçla Adnan Kahveci Mahallesi'ne gitti. Şüpheliler buradan da park halindeki otomobili çaldı. Çalıntı araçlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir siteye gelen hırsızlar, burada da bir otomobilin hayalet göstergesini çalmaya uğraşırken, güvenlik görevlisine yakalandılar. 4 şüpheli, buradan kaçtı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden C.G., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir'de yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilin çalındığı anlar kameralara yansıdı.