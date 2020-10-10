Çaldıkları otomobili böyle ittiler - Son Dakika

Çaldıkları otomobili böyle ittiler

10.10.2020 10:11
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AVCILAR'da çaldıkları otomobil arızalanan şüpheliler benzin istasyonunda aracı itti.

AVCILAR'da çaldıkları otomobil arızalanan şüpheliler benzin istasyonunda aracı itti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Firuzköy Mahallesi'nde otomobili çalan 3 kişi araç ile bir süre dolaştıktan sonra yakıtının bittiğini düşünerek yakındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Araca yakıt almalarına rağmen otomobili çalıştıramayan şüpheliler otomobili iterek buradan uzağa götürmek istedi. İki kişi otomobili iterek akaryakıt istasyonundan biraz uzakta terk ederek bıraktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettikleri İ.M. isimli şüpheliyi Yeşilkent Mahallesi'nde yakaladı. Sorguya alınan şüpheliden elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayının diğer şüphelileri E.B. ve A.G. olduğu belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden E.B.'yi Esenyurt'taki bir parkta dolaşırken fark etti. Kısa süren kovalamaca ardından bu şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan şüphelilerin benzin istasyonunda otomobili ittikleri anlar kameralara yansıdı.


Çaldıkları otomobili böyle ittiler
Çaldıkları otomobili böyle ittiler
Çaldıkları otomobili böyle ittiler

Akaryakıt, Otomobil, Avcılar, Benzin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları otomobili böyle ittiler - Son Dakika

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