Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler - Son Dakika
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Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler

18.04.2022 16:19
Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çaldıkları otomobili, halatla başka bir araca bağlayarak götüren 2 kişi, yakalanıp tutuklandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çaldıkları otomobili, halatla başka bir araca bağlayarak götüren 2 kişi, yakalanıp tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçenin Turgutreis Mahallesi'nde F.Ö.'ye ait park halindeki otomobil gece saatlerinde çalındı. F.Ö.'nün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin E.Ü. ve Y.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bu arada hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Ü. ve Y.G.'nin halatla otomobili kendi araçlarına bağlayarak çekip götürdükleri görüldü.


Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler
Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler
Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler
Çaldıkları otomobili halatla çekerek götürdüler
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Hırsızlık, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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