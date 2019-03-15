Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Otomobili Parçalarken Yakalandılar

Çaldıkları Otomobili Parçalarken Yakalandılar

49 dakika önce

Konya'da bir işyerinden çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları Otomobili Parçalarken Yakalandılar, System.String[]
Konya'da bir işyerinden çaldıkları otomobili parçalarken yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram Çayırbağı Mahallesinde devriye görevi sırasında H.A. ve M.A.yı bir otomobili parçalarken yakaladı. Yapılan incelemede aracın Meram Sanayi Sitesinde hurdacılık yapan Y.K.'nin iş yerinden çalındığı ve trafikten men edildiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Çayırbağı, Meram, Konya, 3. Sayfa
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