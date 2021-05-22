Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar - Son Dakika

Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar

22.05.2021 15:12

Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar Sanayi sitesindeki kamyoneti alıp geri dönüşüme götürdüler parçalayıp hurdaya çıkardılar Aracın çalınması ve parçalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'da Sanayi Sitesi'nde çaldıkları kamyoneti geri dönüşüme götürüp...

Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar

Sanayi sitesindeki kamyoneti alıp geri dönüşüme götürdüler parçalayıp hurdaya çıkardılar

Aracın çalınması ve parçalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da Sanayi Sitesi'nde çaldıkları kamyoneti geri dönüşüme götürüp iş makinesiyle hurdaya dönüştürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Kamyonetin çalınma, kapılarının sökülme ve iş makinesiyle hurdaya dönüştürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mitsubishi marka kamyoneti arızalanan vatandaş 27 Nisan tarihinde kamyonetini tamir ettirmek amacıyla Sanayi Mahallesi 2043 sokakta bulunan tamirhaneye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle kamyonetin motoru sökülerek tamirhane içerisine alınırken, kamyonet içeriye sığmadığı için işyerinin güvenlik kameralarının gördüğü bir bölgeye bırakıldı.

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından işyerini açmak için gelen tamirhane sahibi, işyerinin önünde bıraktığı kamyonetin yerinde olmadığını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kamyonetin bulunması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarından kamyonetin bir otomobilin arkasına bağlanmak suretiyle götürüldüğünü belirledi. Aracın götürüldüğü güzergahtaki güvenlik kamaralarından kamyonetin bir geri dönüşüm tesisine götürüldüğünü belirleyen ekipler, geri dönüşüm tesisinin güvenlik kameralarını izlediğinde kamyonetin kapılarının ve diğer aksamlarının sökülmesinin ardından iş makinesiyle hurdaya dönüştürüldüğünü belirledi.

Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Fatih S. ve Ünal K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar
Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar

Koronavirüs, Kamyonet, Antalya, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları otomobili böyle parçalayıp hurdaya çıkardılar - Son Dakika


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