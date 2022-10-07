Araçta bulunan Ünal Ş. ve Atakan B. gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Aracın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin plakasının sahte olduğu, aracın şasi numarasının da C.A'ya ait çalınan otomobille örtüştüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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