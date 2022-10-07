Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı

07.10.2022 15:50
Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki otomobili çalarak sahte plakayla kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki otomobili çalarak sahte plakayla kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, C.A'nın 30 Temmuz'da Bahçelievler'de park halindeki otomobilinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Aracın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin plakasının sahte olduğu, aracın şasi numarasının da C.A'ya ait çalınan otomobille örtüştüğü tespit edildi.

Araçta bulunan Ünal Ş. ve Atakan B. gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldıkları otomobili sahte plakayla kullandığı belirlenen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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