Çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı

08.03.2022 20:25
Çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde internette ilanını görüp, 30 bin TL'ye satın aldığı çekme belgeli otomobili, bir başka kişiye satmak için gittiği noterde çalıntı olduğunu öğrenen Onur Sayın, polise şikayetçi oldu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde internette ilanını görüp, 30 bin TL'ye satın aldığı çekme belgeli otomobili, bir başka kişiye satmak için gittiği noterde çalıntı olduğunu öğrenen Onur Sayın, polise şikayetçi oldu. Çaldıkları otomobili satan 2 kişi tutuklandı.

İncirliova, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan İrfan Akkaya'nın arızalı olduğu için kapı kilitleri kapanmayan 09 F 7766 plakalı otomobili, geçen 3 Mart'ta evinin önünden çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Ferhat İlman (29) ve Umut Bebe (31) isimli iki kişi, internet üzerinden bir otomobili 30 bin TL karşılığında satışa çıkardı. İzmir'de yaşayan Onur Sayın, otomobile talip olup, Aydın'a geldi. Otomobil alım- satım işiyle uğraşan Sayın, parasını ödediği ve çekme belgeli olan otomobili çekici yardımıyla İzmir'e götürdü. Ardından satın aldığı otomobili bir başka kişiye satmak için notere gitti. Sayın, burada otomobilin çalıntı olduğunu öğrenince polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine İncirliova polisi, otomobili satan Ferhat İlman'ı Efeler ilçesi, Umut Bebe'yi de İncirliova ilçesindeki evlerinde yakaladı. Otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı
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Türk Lirası, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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