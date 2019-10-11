Çaldıkları otomobili satıp, tekrar çaldılar

İstanbul Anadolu yakasında çaldıkları araçlara takip cihazı takıp sattıktan sonra aynı araçları tekrar çalan şahıslar yakalandı. Otomobillerin çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, artan otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobil hırsızlıklarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kullandıkları yöntem tespit edildi. Eldeki bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüren polis, şüphelilerin yerlerini belirledi. Adresleri belirlenen şahıslara 8 Ekim Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 17 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, otomobilleri çalmakta kullandıkları araçların bilgilerini sıfırlamaya yarayan özel cihazlar, takip cihazları, 1 adet tabancayla tabancaya ait çok sayıda mermi ve 22 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.



Yöntemleri şoke etti



Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kullandığı yöntem hayrete düşürdü. Şüphelilerin çalmak istedikleri araca başka bir aracın şasesini monte ettikleri, daha sonra özel bir cihazla otomobilin bilgilerini tamamen sıfırlayarak aracı adeta fabrikadan yeni çıkmış bir otomobil haline getirdikleri öğrenildi.



Aynı aracı yeniden çaldılar



Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelilerin çaldıkları araçlara takip cihazı taktıkları, aracı bu şekilde bir başkasına sattıkları ve bir süre sonra aracın konumunu belirleyip aynı araca tekrar çaldıkları öğrenildi.



Çaldıkları araçları parçalayıp, yedek parçacıda satmışlar



Şüphelilerin takip cihazı taktıktan sonra tekrar çaldıkları araçları sahibi oldukları yedek parçacılara getirip burada satarak on binlerce TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



Çete lideri tutuklandı



Çetenin lideri olduğu belirlenen Mustafa G. ile Ufuk K. daha önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine, Ankara ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 4 kişi de illerinde bulunan adli makamlara sevk edildi.



Otomobillerin çalınma anı güvenlik kamerasında



Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin bir aracın yanına yaklaştığı, önceden elde ettiği anahtarla aracın kapısını açtığı, daha sonra diğer şüphelileri çağırarak aracın kaputunu açtıkları, yanlarında getirdikleri özel cihazla aracın bilgilerini tamamen sıfırladıktan sonra otomobili çalarak oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL