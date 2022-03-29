Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar

29.03.2022 13:42
Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar

KAYSERİ'de 3 şüpheli çaldıkları otomobilin jantlarını farklı bir renge boyarken yakalandı.

KAYSERİ'de 3 şüpheli çaldıkları otomobilin jantlarını farklı bir renge boyarken yakalandı.

Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde bir binanın otoparkında plakasız otomobilin jantlarını boyayanları görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisleri gören 3 şüpheli, kaçmaya çalıştı. Polis, Ş.Y., Ö.F.P. ve U.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin, çalıntı olduğu tespit edilen otomobili modifiye edilmiş gibi göstermek için jantlarını siyaha boyamaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.


Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar
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Kocasinan, Polis, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar - Son Dakika


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