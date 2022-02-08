Üye Girişi
Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

08.02.2022 01:42

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar Adana'da çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıktan sonra başka bir yerden çaldıkları motosikleti aracın arka koltuğuna yükleyip kaçan 3 hırsız...

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

ADANA - Adana'da çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıktan sonra başka bir yerden çaldıkları motosikleti aracın arka koltuğuna yükleyip kaçan 3 hırsız kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 3 hırsızlık şüphelisi daha önceden çaldıkları otomobilin plakaları bezle kapattı. Daha sonra bu şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda park halinde bulunan bir motosikleti çaldı.

Motosikleti çalan şüpheliler, çaldıkları otomobilin arka koltuğuna koyarak olay yerinden ayrıldı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bu şüphelileri görmesi üzerine telsizden durumu polise bildirerek gidiş güzergahını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu otomobili kovalamaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre kaçan otomobil, Döşeme Mahallesi'nde çıkmaz bir sokağa girince yakalandı. Araç içerisinde bulunan 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar
Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

YORUMLAR
500

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:11 Meteoroloji salı gününe dikkat çekti! Sıcaklıkların aniden düşmesiyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
00:57 Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı
00:26 ABD Başkanı Biden, Putin'i uyardı: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa ABD, Almanya ve NATO karşılık vermeye hazır
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 01:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement