Çaldıkları otomobille ancak 1 kilometre kaçabildiler - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde bir otomobili çalan iki kişi jandarma tarafından 1 kilometre ötedeki Yaylabağı beldesinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aracı 1 kilometre uzaklıktaki Yaylabağı beldesinde tespit edilerek durdurdu. Araç içerisinde H.E. ve M.Y., isimli şahıslar yakalanırken, şahısların uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu belirlendi. H.E. ve M.Y.'nin konakladıkları termal otel odasında yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 3 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR