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ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI - Son Dakika

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI

10.02.2022 20:51

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1 hafta önce çaldıkları otomobille gezen Şerefettin D. (33) ile kız arkadaşı Şule A. (30), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1 hafta önce çaldıkları otomobille gezen Şerefettin D. (33) ile kız arkadaşı Şule A. (30), polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şerefettin D. ile kız arkadaşı Şule A., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.

İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Elbekrçi'ye ait 16 MB 536 plakalı park halindeki otomobil, 1 hafta önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düz kontak yapılarak çalındı. Ahmet Elbekrçi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞEHİR TURU ATARKEN YAKALANDILAR

Otomobilin şehir merkezinde seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izlerini kaybetmeye çalışan 2 kişi, çıkmaz sokağa girince polis ekiplerince yakalandı. Sevgili oldukları öğrenilen şüpheliler Şule A. ve Şerefettin D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI

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Otomobil, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZEN SEVGİLİLER POLİSTEN KAÇAMADI - Son Dakika
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