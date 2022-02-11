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ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI

11.02.2022 15:24

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille gezerken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, yapılan takip sonucu yakalanan Şerafettin Duman (33) ile sevgilisi Şule Aras (30), tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille gezerken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, yapılan takip sonucu yakalanan Şerafettin Duman (33) ile sevgilisi Şule Aras (30), tutuklandı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir hafta önce Suriye uyruklu Ahmet Elbekrçi'ye ait park halindeki 16 MB 536 plakalı otomobil, düz kontak yapılarak çalındı. Elbekrçi'nin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Dün ilçe merkezinde hareket halindeki otomobili fark eden polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalandı. Polis sürücü Şerafettin Duman ile yanındaki sevgilisi Şule Aras'ı gözaltına aldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Aras ve Duman, otomobili çalmadıkları, 5 bin TL ve 2 beyaz eşya vererek satın aldıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI

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Kemalpaşa, Otomobil, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANAN SEVGİLİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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