Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi - Son Dakika

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

ORDU'da, 7 gün önce galeriden otomobil çalan ve İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), Ordu'ya getirildi.

ORDU'da, 7 gün önce galeriden otomobil çalan ve İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), Ordu'ya getirildi. Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un oto galerisinde meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K., oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alan çocuklar uzaklaştı. İSTANBUL'DA YAKALANDILARGaleri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da bir adreste yakaladı. Otomobil ise park halinde bulundu.ORDU'YA GETİRİLDİLERS.Ö., A.Y. ve E.K., İstanbul'daki işlemlerinin ardından özel ekip tarafından Ordu İl

İSTANBUL'DA YAKALANDILARGaleri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da bir adreste yakaladı. Otomobil ise park halinde bulundu.ORDU'YA GETİRİLDİLERS.Ö., A.Y. ve E.K., İstanbul'daki işlemlerinin ardından özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. Karayolu ile Ordu'ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

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