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ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

06.12.2021 11:40

ORDU'da, 9 gün önce galeriden otomobil çalan ve gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

ORDU'da, 9 gün önce galeriden otomobil çalan ve gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor alınan çocuklar, ifadesinde, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik' dediği öğrenildi.

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alan çocuklar uzaklaştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da bir adreste yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Karayoluyla Ordu'ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocukların ifadesinde, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık' dediği öğrenildi.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GİTTİKLERİ İSTANBUL'DA YAKALANAN 3 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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