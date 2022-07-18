ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER - Son Dakika
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ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER

18.07.2022 12:55

BEYKOZ'da bir eve giren 3 hırsız, yedek anahtarını aldıkları otomobili çaldı.

BEYKOZ'da bir eve giren 3 hırsız, yedek anahtarını aldıkları otomobili çaldı. Şüpheliler, çalıntı otomobille başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi gece saatlerinde Kavacık Mahallesi, Şehit Ramazan Akman Sokakta meydana geldi. 3 şüpheli, Aydın Özdemir'in evine mutfak camını tornavidayla açarak girdi. Şüpheliler, otomobilin yedek anahtarını, telefon, kol saati ve bir miktar parayı aldı. Hırsızlar park halinde bulunan otomobili çalarak kaçtı.

Aydın Özdemir, durumu fark ettikten polise ihbar etti. Hırsızların çaldıkları otomobil ile sokaktan hızla uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

Olaydan bir gün sonra hırsızlar, çalıntı otomobille Çekmeköy'de başka bir eve girmeye çalıştı. Çevredekilerin fark etmesiyle şüpheliler kaçtı. O anlar da kameraya yansıdı.

Otomobili çalınan Aydın Özdemir, "Gece 04.00 sıralarında mutfak camından içeriye girmişler. Araba anahtarını ve 2 telefon alarak çıkmışlar. Sabah karakola gittim başvurdum. Şu an için bir gelişme yok. Ertesi sabah Çekmeköy'de bir eve girme teşebbüsünde bulunmuşlar. Komşular yakalamış, bağırmışlar. Şu an 300 bin lira civarında bir değeri var. Çok binmiyorum diye kasko yaptırmamıştım, arabam gitti." dedi.

YORUMLAR
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Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER - Son Dakika

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