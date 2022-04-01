Çaldıkları otomobille yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları otomobille yakalandılar

01.04.2022 17:05
Çaldıkları otomobille yakalandılar

Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da hırsızlık ihbarı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.U. (26) ve D.K.S. (17) isimli şahıslar, çalmış oldukları otomobille birlikte suç üstü yakalandı. Ayrıca şahısların 2 farklı işyerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları otomobille yakalandılar - Son Dakika


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