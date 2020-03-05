Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi

23 dakika önce

Ankara polisi, otomobil çalan hırsızları benzin alırken tespit ederek suçüstü yakaladı.

Ankara polisi, otomobil çalan hırsızları benzin alırken tespit ederek suçüstü yakaladı. Yakalanan 2 hırsızdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta, otomobil hırsızları, gözlerine kestirdikleri otomobili gece saatlerinde kapılarını zorla açıp düz-kontak yaparak çaldı. Otomobilin sahibi sabah geldiğinde aracını yerinde göremeyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda araba hırsızlarının izini buldu.

OTOMOBİLİN İÇİNDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN SUÇÜSTÜ

Şüpheliler, çaldıkları otomobille akaryakıt alınca araç plakası otomasyon sisteminden polis tarafından fark edildi. Otomobilin peşine düşen ekipler, yaptıkları titiz çalışmalarda hırsızların daha önceden oto hırsızlık sabıkaları da bulunan H. H. ve E.C.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gidebileceği adresleri takibe alan polis ekipleri, H. H. ve E. C. G.'yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu kullanırken yakaladı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 hırsızdan yaşı büyük olan H.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı küçük olan E.C.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli - İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)

Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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