Çaldıkları otomobilleri parçalara ayırırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Depoda parçalara ayrılmak üzere sökülen 4 çalıntı otomobille 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Polis, 9 Ağustos'ta adrese düzenlediği baskında şüpheli İsmet A., Cengizhan Y., Mustafa Ö., Sezgin Ö., Emre Y. ve Abdullah P'yi yakaladı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, şüphelilerin Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde kiraladıkları bir depoda çalıntı araçları parçalara ayırdıklarını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir , Kartal , Beykoz ve Pendik 'te girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul 'da çaldıkları otomobilleri bir depoda parçalara ayırırken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:35

Kaynak: AA

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