Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan zanlılar yakalandı

Olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K, A.Ç ve E.G olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte farkı tarihlerde 9 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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