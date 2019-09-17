Son Dakika Haberleri: Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan zanlılar yakalandı
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Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan zanlılar yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te çaldıkları otomobilleri parçalara ayırdıktan sonra sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan zanlılar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te çaldıkları otomobilleri parçalara ayırdıktan sonra sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte farkı tarihlerde 9 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K, A.Ç ve E.G olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların kentte farklı zamanlarda çaldıkları 9 otomobili parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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