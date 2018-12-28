Çaldıkları Paraları Saksının Altına Saklamışlar - Kocaeli
26 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesindeki bir PTT
şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova
Mahallesi Gündoğdu
Sokağı'ndaki PTT şubesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri harekete geçti.
İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece yarısı şubeye girerek yaklaşık bin liralık kağıt ve madeni parayı çaldıkları tespit edilen N.S. (19) ve Y.G'yi (30) aynı mahallede gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan N.S'nin şubeden çaldıkları paraları, aynı mahalledeki müstakil bir evin bahçesindeki saksının altına sakladığı, Y.G'nin de olayda gözcülük yaptığı öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:30 Kaynak: AA
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