Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti - Son Dakika

16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde edinilen bilgiye göre E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı. Şahısların çaldıkları paralarla İstanbul'daki çeşitli eğlence mekanlarında gezdiği anlara ait paylaşımları sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların alkol ile ellerini yıkadıkları anlar yer aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A. B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H., A.B. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tutuklanan ve cezaevine gönderilen 17 yaşındaki A.B., dün gece saatlerinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından A.B.'Nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.