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ÇALDIKLARI PARALARLA EĞLENDİLER, İÇKİ İLE ELLERİNİ YIKADILAR - Son Dakika

ÇALDIKLARI PARALARLA EĞLENDİLER, İÇKİ İLE ELLERİNİ YIKADILAR

20.01.2022 12:42

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde girdikleri bir evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalan 5 hırsız jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde girdikleri bir evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalan 5 hırsız jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Parayı İstanbul'da eğlence merkezlerinde harcadıklarını söyleyen kişilerin çektikleri görüntüde içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi'nde 16 Ocak günü E.Y.Ö.?nün evine giren hırsızlar, 35 bin dolar ve 20 bin TL para ile bazı eşyalar çaldı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu hırsızların A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17), M.N. (17) ve Y.T. (38) olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesapları incelendi. Görüntülerde şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Jandarmanın operasyonu ile A.C.H, A.K, A.B. ve M.N. gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar para bulundu. 4 kişi ifadelerinde çaldıkları paraları İstanbul'da eğlence merkezlerinde harcadıklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerin ardından 4 kişi dün adliyeye sevk edildi. A.C.H. ve A.B. tutuklanırken, A.K. ve M.N. ise mahkemece serbest bırakıldı. Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.?ye teslim edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında Y.T. de yakalanarak gözaltına alındı. Y.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Türk Lirası, Erenler, Sakarya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇALDIKLARI PARALARLA EĞLENDİLER, İÇKİ İLE ELLERİNİ YIKADILAR - Son Dakika
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