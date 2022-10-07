Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar

07.10.2022 17:54
Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar

Malatya'da bir araçtan yaklaşık 100 bin TL değerinde döviz ve TL çalındı.

Malatya'da bir araçtan yaklaşık 100 bin TL değerinde döviz ve TL çalındı. Olayın ardından yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bir araçtan yaklaşık 100 bin TL değerinde döviz ve TL çalınması olayı ile ilgili yapılan titiz çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli dört şahıs tespit edildi. Şahısların il dışına kaçacakları esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muhafaza altına alınan paralar ise müştekisine teslim edildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde Yeni Malatyaspor yeni sayfa açma peşinde Son dakika haberi | Pos tefeciliği operasyonuna 10 tutuklama Son dakika haberi | Pos tefeciliği operasyonuna 10 tutuklama
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement