Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar

Malatya'da bir araçtan yaklaşık 100 bin TL değerinde döviz ve TL çalındı. Olayın ardından yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bir araçtan yaklaşık 100 bin TL değerinde döviz ve TL çalınması olayı ile ilgili yapılan titiz çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli dört şahıs tespit edildi. Şahısların il dışına kaçacakları esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muhafaza altına alınan paralar ise müştekisine teslim edildi. - MALATYA