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Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

20.01.2022 11:24

Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi Sakarya'dan çaldıkları parayı İstanbul'da eğlence mekanında harcadılar Sakarya'da vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL'nin İstanbul'da bulunan eğlence merkezlerinde harcanıldığı olayda yeni gelişme yaşandı.

Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Sakarya'dan çaldıkları parayı İstanbul'da eğlence mekanında harcadılar

SAKARYA - Sakarya'da vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL'nin İstanbul'da bulunan eğlence merkezlerinde harcanıldığı olayda yeni gelişme yaşandı. Konuyla alakalı gözaltına alınan 1 şahıs daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H.ve M.N.isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, bahse konu olayda adı geçen ve yakalanan Y.T.(38)'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

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Türk Lirası, İstanbul, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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