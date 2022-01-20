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Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı - Son Dakika

Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı

20.01.2022 21:55

Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı Binlerce lirayı eğlence mekanında harcadıkları görüntüler telefonundan çıktı Alkol ile ellerini yıkadıkları görüntü bu kadarı da olmaz dedirtti Çaldıkları 475 bin TL'yi eğlence mekanında harcadılar: 2 tutuklama Sakarya'nın Erenler...

Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı

Binlerce lirayı eğlence mekanında harcadıkları görüntüler telefonundan çıktı

Alkol ile ellerini yıkadıkları görüntü bu kadarı da olmaz dedirtti

Çaldıkları 475 bin TL'yi eğlence mekanında harcadılar: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan vatandaşın evinden yaklaşık 475 bin TL değerinde çaldıkları nakit parayı İstanbul'da bulunan eğlence merkezinde yediklerini itiraf eden 4 şüpheliden 2'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşları 17 ile 20 arasında değişen şahıslardan birinin cep telefonundan çıkan görüntüler ise şoke etti.

Olay, 16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli şahsın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ve bazı eşyalar çalındı. Konunun haber verilmesi üzerin3e Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT Dedektiflerinin müşterek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde olayın faillerinin A.C.H. ve M.N. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce 4 şüpheli yakalandı. Çaldıkları paraları İstanbul'da bir eğlence merkezinde harcadıklarını itiraf eden şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar bulundu. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.H. ve A.B. isimli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Şahıslardan ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi. Bahse konu olayda adı geçen Y.T. ise bugün gözaltına alındı. Y.T.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çaldıkları para ile bakın nasıl eğlenmişler

Öte yandan, şahıslardan birinin telefonundan çaldıkları para ile eğlenirken çekilen videolar çıktı. Videolarda şahıslardan birinin, alkol ile elini yıkadığı anlar bu kadarına da pes dedirtti.

Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı

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Türk Lirası, Erenler, Sakarya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları parayla yaptıkları eğlenceleri pahalıya patladı - Son Dakika


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