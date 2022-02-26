Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

26.02.2022 15:26
Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da, çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Okçular köyünde 3 adet rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, rögar kapaklarını tespit ettiği E.A. ve B.F.'ye kapakları satmaya çalıştıkları sırada operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.A. ve B.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

YORUMLAR
500
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Okçular, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement