Çaldıkları su saatlerini 20 liraya satan dayı-yeğen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları su saatlerini 20 liraya satan dayı-yeğen yakalandı - Son Dakika

Çaldıkları su saatlerini 20 liraya satan dayı-yeğen yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'da, 6 ayda 30 farklı adresten 33 su saati çaldıkları belirlenen Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y. (22) polisin takini sonucu yakalandı.

Çaldıkları su saatlerini 20 liraya satan dayı-yeğen yakalandı, System.String[]

SAMSUN'da, 6 ayda 30 farklı adresten 33 su saati çaldıkları belirlenen Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y. (22) polisin takini sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir evin su saatini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, il genelinde farklı adreslerden su saati hırsızlığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, olay yerleri çevresinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi sonucu, şüphelilerin Furkan Y. (31) ve yeğeni Doğukan Y. (22) olduğunu belirledi. 6 ayda 30 farklı adresten 33 su saati çaldıkları belirlenen şüpheliler, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Çalıntı olduğu değerlendirilen su saatlerinin bir kısmı ise evde ele geçirildi. Su saatlerini 20 TL'ye sattıkları öğrenilen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüphelinin bir adreste bulunan su saatini kırarak çaldıkları anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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