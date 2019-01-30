Çaldıkları Televizyon Araca Sığmayınca, Eve Geri Taşıdılar

– ABD'de hırsızlar, soydukları evdeki televizyonu, yine çaldıkları araca sığdıramayınca eve geri taşıdı.

– ABD'de hırsızlar, soydukları evdeki televizyonu, yine çaldıkları araca sığdıramayınca eve geri taşıdı. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızları arıyor.



Olay ABD'nin Texas eyaletinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evin önüne önce bir cipin park edildiği ve ardından cipten iki kişinin indiği görülüyor. Daha sonra evden çeşitli eşyaları arabaya taşıyan hırsızlar, büyük ekran televizyonu da arabaya taşımaya çalışıyorlar. Televizyonu önce arka koltuğa yerleştirmeye çalışan hırsızlar, televizyonun arka koltuğa sığmadığını görünce birkaç dakika boyunca çeşitli şekillerde televizyonu arabaya sığdırmaya çalışıyorlar ancak başarılı olamıyorlar. Bunun üzerine televizyonu eve geri bırakıp olay yerini terk ediyorlar.



Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, çalıntı arabanın terk edilmiş bir şekilde bulunduğu, hırsızların ise hala yakalanamadığı, fakat arandığı belirtildi.

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