Çaldıkları televizyon ve ses sistemiyle yakalandılar

Tekirdağ'da bir evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Tekirdağ'da bir evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.D. evinin camı kırılarak, televizyon ve ses sisteminin çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada çalındığı ileri sürülen televizyon ve ses sistemini buldu.

Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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