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Çaldıkları televizyonla kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

27 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden televizyon ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden televizyon ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi'nde bir evden tablet bilgisayar ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin balkondan girdikleri evden çaldıkları eşyalarla kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler Z.Y. ve H.İ.U'yu yakaladı.

Evindeki televizyon bozulduğu için hırsızlık yapmış

Şüpheli H.İ.U'nün emniyetteki ifadesinde, evindeki televizyon bozulduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin evden çaldıkları televizyonla kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldıkları televizyonla kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

Hacıosman, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:27 Kaynak: AA
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