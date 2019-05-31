Çaldıkları televizyonu satarken yakalandılar
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Didim'de "işyerinden hırsızlık" olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ç. ve E.K. isimli şahıslar işyerinden çalınan plazma televizyonu, satmak için anlaştıkları şahsı beklemekte iken polis tarafından yakalandı. Şahısların başka bir ikametten de hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İkametten çalınan malzemeler temin edilerek ikamet sahibine teslim edildi.
Şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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