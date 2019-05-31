Son Dakika Haberleri: Çaldıkları televizyonu satarken yakalandılar
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Çaldıkları televizyonu satarken yakalandılar

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.

Çaldıkları televizyonu satarken yakalandılar, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde işyerlerinden çaldıkları televizyonu satmaya çalışan iki hırsız kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Didim'de "işyerinden hırsızlık" olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ç. ve E.K. isimli şahıslar işyerinden çalınan plazma televizyonu, satmak için anlaştıkları şahsı beklemekte iken polis tarafından yakalandı. Şahısların başka bir ikametten de hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İkametten çalınan malzemeler temin edilerek ikamet sahibine teslim edildi.

Şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
Didim, Aydın, 3. Sayfa
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