Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada - Son Dakika

Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada

6 saat önce

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi, tutuklandı.

Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada, System.String[]

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne 2 Mart Pazartesi günü gelen kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapı zillerini tek tek çaldı. Birinci kattaki dairede kimsenin olmadığını anlayınca da şüphelilerden biri, içeri girdi.  Şüpheli evden aldığı televizyonu, balkondan, kendisini bekleyen arkadaşına verdi. İkili daha sonra kendilerini bekleyen üçüncü arkadaşlarıyla kaçtı.

Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin çaldıkları televizyonu taşırken görüntülerine rastladı. Görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) dün yakalandı.

Daha önceden de 3 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu
Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:15:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]