Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çaldıkları TIR'ın motor ve şase numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir TIR'ı çalan 4 kişi polisin operasyonu ile yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan TIR motor ve şase numarası değiştirilmiş halde ele geçirildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de 6 Eylül günü bir TIR'ın çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Oto hırsızlık çetesi üyesi olan 4 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan TIR, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi. 17 suç kaydı olan S.Y., 14 suç kaydı olan D.S., 2 suç kaydı olan F.H. ve 1 suç kaydı olan A.G. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.