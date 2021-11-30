Çaldıkları traktörü hurda fiyatına sattılar, yakalı ele verdiler - Son Dakika

Bursa'da 150 bin lira değerinde traktör çalan 4 şüpheli, bu aracı 10 bin liraya satınca yakayı ele verdiler. Yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mustafakemalpaşa İlçesi Kumkadı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.D'nin sahip olduğu 150 bin lira değerindeki traktör hırsızlar tarafından çalındı. Ardından H.D jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri yapılan soruşturma neticesinde 4 şüphelinin traktörü çaldığını tespit etti. Şüphelilerden H.S. H.V. O.Y. ve O.E. gizlendikleri evde bir adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte gözaltına alındılar. İfadeleri alınan şüpheliler suçlarını itiraf ederek traktörü 10 bin liraya Gemlik'te sattıklarını itiraf ettiler.

Çalıntı traktör, zeytin bahçesinde çalışırken ekiplerce bulundu.

Şüphelilerden O.E'nin Çeltikçi Mahallesindeki başka bir traktör hırsızlığının firarisi olduğu, O.E. ve O.Y.' nin çeşitli suçlardan suç kaydının bulunduğu tespit edildi. 4 şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Şüphelilerden H.S. H.V. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, O.E. ve O.Y mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(İHA)