Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Tüfeği Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Çaldıkları Tüfeği Satmaya Çalışırken Yakalandılar

24 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Çaldıkları Tüfeği Satmaya Çalışırken Yakalandılar, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan bölgeleri MOBESE ve güvenlik kameralarıyla taradıkları sırada şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, çaldıkları tüfeği satmaya çalışan şüphelileri gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı tüfek ve 55 fişek ile hırsızlıkta kullanılan malzeme ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:19 Kaynak: AA

Mardin, Nusaybin, Güncel
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