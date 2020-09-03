Çaldıkları ürünleri 1 yıllık garanti sözüyle satmışlar - Son Dakika

ANTALYA'da 8 adresten elektronik ürün çalan 2 şüpheliden biri jandarmanın çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, hırsızların çaldıkları ürünleri satarken 1 yıllık garanti sözü verdiği ortaya çıktı.

Kumluca'ya bağlı Mavikent, Beykonak ve Beşikci mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı timlerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Oluşturulan özel ekip, bir süre yapılan takip sonucunda hırsızlık şüphelilerinin A.E. ve İ.A. olduğunu tespit etti. İ.A. belirlenen adresinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra ifadesinde evden hırsızlık olaylarını A.E. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İ.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan şüphelilerin evlerden ve iş yerlerinden ağırlıklı olarak televizyon, mini jeneratör, matkap gibi kısa sürede satabilecekleri elektronik aletleri çaldıkları belirlendi. Çalıntı ürünlerin bir kısmı sahiplerine tespit edilirken, şüphelilerin çaldıkları ürünleri satarken alıcılara 1 yıllık garanti sözü verdikleri ortaya çıktı.