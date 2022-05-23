Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı - Son Dakika
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Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı

23.05.2022 10:54
Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı

Adıyaman'da, bir ikamete giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, çaldıkları bir miktar ziynet eşyasıyla kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, bir ikamete giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, çaldıkları bir miktar ziynet eşyasıyla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan 5 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden Hüseyin Z'ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan bir miktar ziynet eşyası çalarak kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen ev sahipleri, yaşanan olayı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri belirtilen adrese gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı
Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı
Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Merinos, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı - Son Dakika


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