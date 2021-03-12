KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı

12.03.2021 11:04

Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdıGİTTİĞİ şehirlerde hırsızlık yapıp, çaldığı eşyaları kargoyla İstanbul'a gönderen, almak için de kendisi uçakla giden Yavuz Ş., Kahramanmaraş'taki son işinde uçağı kaçırınca polise yakalandı.

Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı

GİTTİĞİ şehirlerde hırsızlık yapıp, çaldığı eşyaları kargoyla İstanbul'a gönderen, almak için de kendisi uçakla giden Yavuz Ş., Kahramanmaraş'taki son işinde uçağı kaçırınca polise yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve çalıntı eşyaları kargoya verdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'taki bir alışveriş merkezinde iki farklı iş yerinden elektronik eşyalar çalındığı ihbar üzerine polis çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu saptadı.

ÇALDIKLARINI KARGOYLA GÖNDERİP KENDİSİ UÇAKLA GİDİYOR

Ekipler, şüphelinin Yozgat'ta dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden geçen yıl mayıs ayında izinli çıkan Yavuz Ş. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, şüpheliyle ilgili ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Yavuz Ş.'nin Malatya ve Kırklareli'deki alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı ve çaldığı eşyaları kargo ile İstanbul'a gönderip, kendisinin de bu şehre uçakla gittiğini saptayan ekipler, Kahramanmaraş'taki kargo firmalarının güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Şüphelinin çaldığı eşyaları bir kargo firmasına teslim ettiği tespit edildi.

UÇAĞI KAÇIRINCA YAKALANDI

Havalimanına giden ekipler, İstanbul uçağının kalktığını saptadı. Yolcu listesini kontrol eden ekipler, Yavuz Ş.'nin bilet aldığını, ancak uçağa binmediğini tespit etti. İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne bindiği belirlenen Yavuz Ş., yoldayken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a getirilen Yavuz Ş.'nin uçağı kaçırdığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAMERALAR KAYDETTİ

Öte yandan Yavuz Ş.'nin Kahramanmaraş'taki alışveriş merkezinden yaptığı hırsızlıklar ve çaldıklarını kargoya vermesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin girdiği iş yerlerinde bir süre müşteri gibi ürünleri incelediği, daha sonra gözüne kestirdiği eşyaları alıp çantasına koyduğu görüldü. Görüntülerde kargo firmasına giden Yavuz Ş.?nin, çantasından eşyaları çıkarıp paketledikten sonra görevliye verdiği yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi         
12:55
'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu         
12:27
Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei