Son Dakika Haberleri: Çaldıklarını Montlarına Saklayan Hırsızlar Kamerada

Çaldıklarını Montlarına Saklayan Hırsızlar Kamerada

52 dakika önce

İstanbul Esenyurt'ta bir markete giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta bir markete giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapacakmış gibi markete giren hırsızlar, reyonları tek tek geçerek ürünlere baktı. Gözlerine kestirdikleri ürünleri inceliyormuş gibi görünen hırsızlar, daha sonra o ürünü montlarının içine koyarak, marketin kasa bölümünün yoğunlaşmasını bekledi. Kasanın yoğunlaşmasıyla birlikte telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsızlar marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların montlarına ürünü saklayarak kaçtıkları o anlar ise markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa
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