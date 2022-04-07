Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış - Son Dakika
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Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış

07.04.2022 11:55
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış

KARAMAN'da çoğu hırsızlık suçundan 29 kaydı bulunan Savaş Sepetçi (32), tahliye olduktan 72 gün sonra, yine hırsızlık suçundan tutuklandı.

KARAMAN'da çoğu hırsızlık suçundan 29 kaydı bulunan Savaş Sepetçi (32), tahliye olduktan 72 gün sonra, yine hırsızlık suçundan tutuklandı. Otomobillerden hırsızlık yapan Sepetçi'nin çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çaldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Sakabaşı Mahallesi'nde İsmail G.'ye ait 68 FH 811 plakalı otomobil ile aynı bölgeden farklı günlerde 5 otomobilden teyp ve ses sistemlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, araçların eski model ve aynı marka olduğunu, kapılarının kilitlenmediğini saptadı, bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

ÇALDIKLARINI TAŞIMAK İÇİN BİSİKLET VE BEBEK ARABASI ÇALMIŞGörüntülerde hırsızlık şüphelisinin otomobillerden çaldığı teyp ve ses sistemlerini, apartmanlardan çaldığı bisiklet ve çocuk arabalarıyla taşıdığı tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin, çoğu hırsızlık olmak üzere 29 kaydı bulunan Savaş Sepetçi olduğunu belirledi. Çalınan otomobil ise 1 gün sonra Çeltek Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında teyp ve ses sistemi sökülmüş halde bulundu.  Polis, düzenlediği operasyonla Savaş Sepetçi'yi evinde yakaladı. Sepetçi'nin evinde yapılan aramada içerisinde müzik bulunan 113 USB bellek, çok sayıda ses sistemi ve otomobil teybi ele geçirildi.

Sepetçi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, 72 gün önce tahliye olduğu cezaevine kondu.


Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış
YORUMLAR
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Bisiklet, Otomobil, Polis, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıklarını taşımak için de bisiklet ve çocuk arabası çalmış - Son Dakika


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