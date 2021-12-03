Çaldılar ama kaçamadılar - Son Dakika

Nevşehir'de hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozaklı ilçesinde yaşandı. Bir otelden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin sıcak takibi sonrasında araç ilçe dışında durduruldu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 100 kilo ağırlığında çalıntı bakır kablo ve bakır plakalar ele geçirildi. Araçta bulunan Z.A. ve H.İ.Ş. şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - NEVŞEHİR