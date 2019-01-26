Son Dakika Haberleri: Çaldılar, Hırsızlık Yaptılar, Yaktılar...

Çaldılar, Hırsızlık Yaptılar, Yaktılar...

1 saat önce

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, DHAİstanbul'da otomobil çalan hırsızlar Maltepe'de bir iş yerini soyduktan sonra otomobili Sultangazi'de yaktıSultangazi bağlı Cebeci Köyü'nde tarihi Güzelce Kemeri yakınlarında plakası olmayan otomobilden şüphelenen bir kişi durumu polise bildirdi.

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, DHA

İstanbul'da otomobil çalan hırsızlar Maltepe'de bir iş yerini soyduktan sonra otomobili Sultangazi'de yaktı

Sultangazi bağlı Cebeci Köyü'nde tarihi Güzelce Kemeri yakınlarında plakası olmayan otomobilden şüphelenen bir kişi durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren polis, kısa sürede olay yerine geldi. Otomobilin içerisinde arama yapan ekipler, otomobilin içeriden yakıldığını fark etti. Çalışmalarını genişleten ekipler, çevrede yaptığı aramalarda otomobile ait ruhsata ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin çalıntı olduğunu ve Maltepe'de bir hırsızlık olayında kullanıldığını belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Maltepe, Güncel
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