Çaldıran'a Ftr Merkezi Yapılacak

Van
'ın Çaldıran
Kaymakamı Tekin Dundar, "Çaldıran'a termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FTR) yapılması için gerekli girişimlere başlattık." dedi.
Dundar, yılın son aylık muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 yılında yapımı tamamlanacak olan Çaldıran Devlet Hastanesinde Termal
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için Sağlık Bakanlığına başvuru yaptıklarını anlattı.
Çağın gereklerine uygun büyük bir yatırımın planlamasını yaptıklarını 75 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesindeki merkezde tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Dundar, şöyle dedi:
"Solunum, romatizma, cilt, kas- iskelet, kalp-dolaşım, mide-bağırsak- metabolizma, böbrek ve idrar yolları hastalıkları gibi onlarca hastalığa şifa kapısı olacak. Dolayısıyla sağlık ve şifa anlamında çok faydalı, dünya genelinde çok nadir bulunan kalitede bir suya sahip bulunuyor. Sağlık alanında sıkıntısı olanların şifa bulabileceği önemde bir suya sahibiz. Çaldıran'ın çok iyi bir yeraltı kaynağı ve şifa deposu suyu olmasına karşın termal turizm pastasından hiç yararlanamıyor. Ülkemizdeki diğer termal bölgelere göre tesisleşme, hizmet kalitesi ve tanıtım olarak bir bilinilirliği yok maalesef. Çaldıran termal olarak hizmet kalitesi ve tesisin fiziki güzelliği anlamında bu eksikliği gidermeyi planlıyoruz. İlimizde ilk olacak merkezin ülkemiz, bölgemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."