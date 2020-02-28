Son Dakika › Güncel › Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'den İdlib mesajı - Son Dakika
Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'den İdlib mesajı
6 saat önce
Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, İdlib'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, İdlib'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir mesaj yayımladı.
Baskan Ensari, yayımladığı mesajda, " Suriye'de rejim unsurları tarafından dün aksam saatlerinde yapılan hain saldırı sonucu kahraman ordumuzun 33 askeri şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur. Türk milletinin başı sağ olsun. Canlarını vatan uğruna feda eden aziz kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - VAN
Son Dakika Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü